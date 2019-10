【KTSF】

南灣聖荷西一個回收中心週五凌晨發現一具嬰兒屍體。

警方於凌晨3時半接報前往Charles街625號的GreenWaste Recovery回收中心調查,有人報稱在回收中心發現一具嬰兒屍體,警員到場後,在輸送帶上發現該具屍體。

警方已把案件列作兇殺案調查。

當局尚未公布死者的身分,法醫官將會對嬰兒進行解剖以確定其死因。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西警局,電話:(408) 277-5283,匿名舉報熱線:(408) 947-7867。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。