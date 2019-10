【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)週四向加州公用事業委員會(CPUC)報告,表示在週三晚Kincade山火發生的附近有PG&E的設備受損。

PG&E的報告顯示,受損的設備位於Kincade Road和Burned Mountain Road,加州消防局也表示,山火開始於Geyserville東北邊,就是發現PG&E受損設備的地方。

PG&E官員表示,週三晚9時20分發現Geysers有一個輸電系統有故障,而導致斷電,加州消防局人員也發現PG&E的輸電塔有短路問題。

PG&E回應稱,根據公司的安全指引及天氣狀況,公司只對該區的配電系統採取了停電措施,但輸送系統並未斷電,因為配電系統引發火災的機率最大。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。