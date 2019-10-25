彭斯支持香港抗爭 抨擊美國企業為錢向中國叩頭

【KTSF 張麗月報導】

美國副總統彭斯週四發表針對中國的外交政策演說，他重申，支持香港爭取自由的和平示威，他又抨擊太多美國的跨國企業為了打入中國市場，賺中國的錢，而向中國叩頭，更甚的是，不敢表達美國的價值觀。

彭斯週四在華盛頓一個智庫發表，針對中國政策的演說，他指控中國剝奪國際協議賦予香港的權利和自由，又抨擊美國企業和NBA為了順從北京而損害言論自由。

彭斯強調，美國沒有搞對抗，或者尋求與中國割席，或圍堵中國的發展，事實上是中共繼續抗拒真正的開放或融入全球規章。

他指中國建立一個”監控國家”，又加強軍事挑釁行動。

彭斯指出，香港就是活生生的例子，證明將會發生甚麼事。

彭斯說：”過去幾年，北京加強干預香港，限制香港人的權利和自由，而這些權利和自由，乃有約束力的國際協議所保證，就是一國兩制。”

彭斯又說，特朗普總統已經很清楚表明，美國代表自由，美國尊重其他國家的主權，但美國也期望中國履行承諾，貫切執行中英聯合聲明，如果北京暴力對待香港示威者，美國就會很難談妥貿易協議。

彭斯也就NBA火箭隊教練莫雷的撐港言論風波，批評部份NBA球星及其東主站在中國共產黨的一邊，窒礙言論自由，而NBA就好像極權政權全資擁有的附屬品。

他也指責太多的美國跨國企業抵受不住中國市場和金錢的引誘，向中國叩頭，而情況更甚的是，不敢表達美國的價值觀，他點名Nike。

此外，彭斯也有提到美中貿易戰、西藏、新疆及台灣問題，他再次抨擊中國實施不公平貿易，壓制宗教自由，盜竊知識產權，強迫技術轉移，以及在南海搞軍事化，他呼籲中國把握時機，重新開始，停止長久以來佔美國人便宜的貿易行為。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。