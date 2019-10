彭斯支持香港抗爭 抨擊美國企業為錢向中國叩頭

【KTSF 張麗月報導】

美國副總統彭斯週四發表針對中國的外交政策演說,他重申,支持香港爭取自由的和平示威,他又抨擊太多美國的跨國企業為了打入中國市場,賺中國的錢,而向中國叩頭,更甚的是,不敢表達美國的價值觀。

彭斯週四在華盛頓一個智庫發表,針對中國政策的演說,他指控中國剝奪國際協議賦予香港的權利和自由,又抨擊美國企業和NBA為了順從北京而損害言論自由。

彭斯強調,美國沒有搞對抗,或者尋求與中國割席,或圍堵中國的發展,事實上是中共繼續抗拒真正的開放或融入全球規章。

他指中國建立一個”監控國家”,又加強軍事挑釁行動。

彭斯指出,香港就是活生生的例子,證明將會發生甚麼事。

彭斯說:”過去幾年,北京加強干預香港,限制香港人的權利和自由,而這些權利和自由,乃有約束力的國際協議所保證,就是一國兩制。”

彭斯又說,特朗普總統已經很清楚表明,美國代表自由,美國尊重其他國家的主權,但美國也期望中國履行承諾,貫切執行中英聯合聲明,如果北京暴力對待香港示威者,美國就會很難談妥貿易協議。

彭斯也就NBA火箭隊教練莫雷的撐港言論風波,批評部份NBA球星及其東主站在中國共產黨的一邊,窒礙言論自由,而NBA就好像極權政權全資擁有的附屬品。

他也指責太多的美國跨國企業抵受不住中國市場和金錢的引誘,向中國叩頭,而情況更甚的是,不敢表達美國的價值觀,他點名Nike。

此外,彭斯也有提到美中貿易戰、西藏、新疆及台灣問題,他再次抨擊中國實施不公平貿易,壓制宗教自由,盜竊知識產權,強迫技術轉移,以及在南海搞軍事化,他呼籲中國把握時機,重新開始,停止長久以來佔美國人便宜的貿易行為。

