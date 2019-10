Kincade山火蔓延至2萬多英畝 49幢建築焚毀

【KTSF】

在北灣Sonoma縣Kincade發生的山火,火場面積增至21,900英畝,目前只有5%受控,最少49棟建築及民宅被燒毀,多間酒莊受到山火威脅,兩千人需要疏散,消防人員目前正與時間競賽,希望在下一波強風在週六晚吹襲灣區前控制火勢。

在Kincade附近山區的這場山火,於週三晚9時半左右發生,火乘風勢迅速蔓延。

氣象人員表示,Geysers地區週三晚最強陣風時速高達76英里,再加上天氣乾燥,山火發生的地區又地勢陡峭,令救火工作更加困難。

Cal Fire加州森林及防火局及地方消防局合共派出1,200名消防員撲救這場山火,但火勢至今仍未受控,有建築物受到山火波及,包括酒莊和民居,還有世界最大、佔地面積45平方英里的Geysers地熱發電設施,也因山火威脅而被迫暫停部分營運。

消防人員正與時間競賽,希望在下一波強風在週六晚吹襲灣區前控制火勢。

氣象局預測,週六晚開始,各地會吹強勁的東至東北風,陣風風速達每小時55英里,山頂地區陣風風速更可能超過每小時75英里,出現今季最強勁的風勢。

因此,國家氣象局向北灣和東灣山區再次發布紅色火災危險警告,PG&E亦預告,到時可能會再次實施公共安全停電。

其實從週三下午開始,太平洋煤電公司(PG&E)先在Sonoma縣實施公共安全停電,其後北灣和San Mateo縣部分地區,以及Kern縣亦陸續停電,今次共有179,000千用戶停電,當中部分用戶已恢復供電。

