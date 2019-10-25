Kincade山火蔓延至2萬多英畝 49幢建築焚毀

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在北灣Sonoma縣Kincade發生的山火，火場面積增至21,900英畝，目前只有5%受控，最少49棟建築及民宅被燒毀，多間酒莊受到山火威脅，兩千人需要疏散，消防人員目前正與時間競賽，希望在下一波強風在週六晚吹襲灣區前控制火勢。

在Kincade附近山區的這場山火，於週三晚9時半左右發生，火乘風勢迅速蔓延。

氣象人員表示，Geysers地區週三晚最強陣風時速高達76英里，再加上天氣乾燥，山火發生的地區又地勢陡峭，令救火工作更加困難。

Cal Fire加州森林及防火局及地方消防局合共派出1,200名消防員撲救這場山火，但火勢至今仍未受控，有建築物受到山火波及，包括酒莊和民居，還有世界最大、佔地面積45平方英里的Geysers地熱發電設施，也因山火威脅而被迫暫停部分營運。

消防人員正與時間競賽，希望在下一波強風在週六晚吹襲灣區前控制火勢。

氣象局預測，週六晚開始，各地會吹強勁的東至東北風，陣風風速達每小時55英里，山頂地區陣風風速更可能超過每小時75英里，出現今季最強勁的風勢。

因此，國家氣象局向北灣和東灣山區再次發布紅色火災危險警告，PG&E亦預告，到時可能會再次實施公共安全停電。

其實從週三下午開始，太平洋煤電公司（PG&E）先在Sonoma縣實施公共安全停電，其後北灣和San Mateo縣部分地區，以及Kern縣亦陸續停電，今次共有179,000千用戶停電，當中部分用戶已恢復供電。

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