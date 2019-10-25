港府發聲明指已就陳同佳赴台安排與台方溝通

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香港特區政府週五晚上發聲明，說已經聯繫台方就陳同佳赴台的安排溝通，又引述陳同佳說，最近有不同的法律觀點及意見，要匯聚這些意見後諮詢律師，確保在台灣可以獲得公平審訊。

香港政府說，陳同佳何時去台灣是他個人意願，完全不涉及所謂”政治操作”，呼籲台方盡快掃除陳同佳入台的障礙，將事情回歸司法處理。

聲明又說對於一個覺悟自省、願意承擔罪責的年輕人，台方不應胡亂炒作他的動機及將事件政治化，陳同佳的決定可被視為對死者及家屬應有的交代，亦是對台方司法制度的尊重，希望台方能夠務實處理，讓陳同佳有公平審訊、改過自新的機會，又希望台方拿出誠意，理解及配合陳同佳承擔刑責的意願，讓法治及公義得以彰顯。

聲明又提到，香港奉行”屬地原則”的司法制度，所謂”香港不審”的說法是完全失實，台方應停止誤導民眾，妄指港方有司法管轄權而不用。

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