港府發聲明指已就陳同佳赴台安排與台方溝通

【i-CABLE】

香港特區政府週五晚上發聲明,說已經聯繫台方就陳同佳赴台的安排溝通,又引述陳同佳說,最近有不同的法律觀點及意見,要匯聚這些意見後諮詢律師,確保在台灣可以獲得公平審訊。

香港政府說,陳同佳何時去台灣是他個人意願,完全不涉及所謂”政治操作”,呼籲台方盡快掃除陳同佳入台的障礙,將事情回歸司法處理。

聲明又說對於一個覺悟自省、願意承擔罪責的年輕人,台方不應胡亂炒作他的動機及將事件政治化,陳同佳的決定可被視為對死者及家屬應有的交代,亦是對台方司法制度的尊重,希望台方能夠務實處理,讓陳同佳有公平審訊、改過自新的機會,又希望台方拿出誠意,理解及配合陳同佳承擔刑責的意願,讓法治及公義得以彰顯。

聲明又提到,香港奉行”屬地原則”的司法制度,所謂”香港不審”的說法是完全失實,台方應停止誤導民眾,妄指港方有司法管轄權而不用。

