PG&E週六晚或在Contra Costa縣實施停電防山火

太平洋煤電公司(PG&E)表示,週六晚起可能會在Contra Costa縣實施公共安全停電,屆時約48,000個用戶,或逾12萬居民將受到影響。

停電預料在週六晚約10時實施,可能延續至下週一下午,受影響的範圍廣泛,由Richmond市部分地區至El Cerrito以西,再延伸至東面的Concord和Walnut Creek部分地區。

Contra Costa縣政府公開了停電範圍地圖供市民查閱,網址:https://www.contracosta.ca.gov/DocumentCenter/View/61626/PSPS_10-26-19_C-01_BaseLine_PUBLIC_ImpactedAreaMap_Contra-Costa_1024_1432-002

市民也可登入PG&E網站看看所住地方是否受影響,網址:https://psps.ss.pge.com

縣政府表示,PG&E實施停電後,可能要數天時間才能恢復電力供應。

PG&E表示,為避免供電設備受損引發山火,需要在乾燥和大風的天氣下實施停電措施。

國家氣象局預測,北灣和東灣週六晚至週一早上,山區可能出現時速達45至55哩的疾風,山頂的的風速最高可能每小時75哩,谷地估計也有每小時45哩。

