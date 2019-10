舊金山華埠僑領劫案 疑犯首度出庭（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠7月份發生的僑領暴力劫案,警方週二終於拘捕其中一名疑犯,該名疑犯週四首度出庭,本台獲准在法庭上拍攝。

19歲東灣奧克蘭(屋崙)居民Deshawn Pierson穿著橙色囚衣首度出庭,他被控今年7月在華埠暴力襲擊及搶劫兩名僑領,面臨包括搶劫及虐老等5項控罪。

法官問他有沒有錢聘請律師,Pierson指,他媽媽可能會幫他請,法官再問”在這一刻你有沒有錢,自行聘請律師”,被告指沒有,法官即場指派公辯律師為他辯護。

公辯律師代表Pierson在庭上否認所有控罪,控方隨即表示,希望撤銷被告保釋的權利。

不過辯方指,希望以後再討論保釋問題,法官於是按控方要求暫時規定被告不准保釋。

臨時地檢官樂素詩(Suzy Loftus)相當重視案件,她週四亦有到場聽審。

樂素詩說:”任何人,任何長者,都不應該受到好像案中的對待,我感謝舊金山警察局認出這名疑犯,我的辦公室已起訴他,亦成功爭取不讓被告保釋,被告在審訊期間都不獲釋放。”

地檢處受害者服務組職員一直有與案中兩名事主黃中華及黃宏昶聯絡,為他們提供需要的服務。

舊金山地檢處受害人服務組黃啟發(Peter Huang)說:”有警察報告,我們會提供服務給他們,會跟他們聯絡,如果他們有受傷,收到醫療帳單,精神上創傷,要見心理醫生,我們會介紹給他們,如果要上庭,我們會支持他,還有解釋受害者的權利。”

辯方律師指,他週四是第一次見到被告,暫時未有太多資料可以公開,他就婉拒受訪。

兩名僑領黃中華及黃宏昶今年7月15日,在華埠Stockton街夾Pacific街,被3名非洲裔疑犯襲擊及搶劫,黃中華被打到昏迷,過萬元的金色勞力士手錶亦被搶走,黃中華表示,身體大致上恢復,但間中會感到頭痛,他亦感謝警方的工作。

氏宗親會主席黃中華說:”現在拘捕了一個,我希望能拘捕另外兩個,將他們繩之於法。”

有調查員在案發照片及錄像中認出其中一名疑犯,週二清晨,警方在奧克蘭一間民宅拘捕Pierson,他有暴力前科,另外還有兩名疑犯在逃,失竊的手錶依然下落不明,警方希望公眾提供線索。

被告週五會再提堂,控辯雙方會定出一個審前聆訊的日期,辯方指屆時會再談保釋問題。

