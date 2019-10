舊金山華埠增派雙語巡警 解決商戶被騷擾問題（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠前一陣子有不少商戶投訴被未成年人士騷擾,負責華埠治安的中央警局按市民的需求,增派多名懂講雙語的巡警,究竟這些巡警有沒有解決商戶的問題呢?

上週四一群青少年,在華埠天后廟街圍毆一名12歲的華裔男童,並搶走他的手機,警方暫時拘捕一名疑犯。

這幾張照片由華埠商戶提供,畫面中騎著單車的青年週日在華埠生事,同一日下午,金融區及華裔一帶發生多宗單車黨偷手機案,涉案疑犯是一名拉美裔青年,暫未拘捕任何人。

周俊謙警員及劉警員是華埠巡警的新血,兩人都懂講廣東話。

他們表示,不能夠確定是否多了童黨在華埠生事,但近日的確收到不少商戶的投訴。

約兩星期前,有商戶向他們報告被童黨偷竊,周警員與拍檔到花園角附近調查,他們一個負責錄口供,一個四處追捕,最終拘捕了涉嫌偷竊的青年,通知疑犯的父母,並向他發告票。

周警員說:”我知道,我明白商戶的心態,因為他們見到我們開罰單,他們的父母來接他們走,沒有坐監,覺得沒有用,其實不是的,偷一元,我們都會出來幫忙,如果可以給告票,我們當然會照做。”

周警員表示,釋放疑犯不代表不需要承擔後果,疑犯有告票在身,需要向法庭報到,由法庭再就刑罰定奪。

周警員說:”發生的時候,打電話給我們是最重要,最重要,就這樣拍照,告訴一個朋友,其實我不想說是沒有用,但是如果我們不知道,我們什麼都做不到。”

華埠餐館老闆關先生的車一般停在自己餐館門口,上星期,劉警員巡邏經過,發現有可疑人士坐在關先生的車輛的駕駛座。

關先生說:”警員立即擋著,不給陌生人出來,就打電話給我,問我有沒有讓人進入我的車,當時我就走下來看,這個人我完全不認識,就詢問這個人,再將他捉走。”

周警員及劉警員是主動申請調來華埠駐守,他們二人幫華埠很多巷里的每間商舖,都申請了這張寫有不准入侵的字句,花園角旁邊這條林華耀街,現在已經很少有無家可歸者流連。

周警員說:”有一個機會可以幫華埠的市民,我們又懂講中文,我覺得我有一個責任要幫他們,不用翻譯,就這樣跟市民講中文,那個分別很大,他們會跟我們講多些資料,他們覺得安全一點,他們覺得我們警察是比較明白他們的情況。”

舊金山華埠一共有8名巡警,其中7名都是中英雙語的警員。

