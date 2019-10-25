舊金山華埠增派雙語巡警 解決商戶被騷擾問題（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠前一陣子有不少商戶投訴被未成年人士騷擾，負責華埠治安的中央警局按市民的需求，增派多名懂講雙語的巡警，究竟這些巡警有沒有解決商戶的問題呢？

上週四一群青少年，在華埠天后廟街圍毆一名12歲的華裔男童，並搶走他的手機，警方暫時拘捕一名疑犯。

這幾張照片由華埠商戶提供，畫面中騎著單車的青年週日在華埠生事，同一日下午，金融區及華裔一帶發生多宗單車黨偷手機案，涉案疑犯是一名拉美裔青年，暫未拘捕任何人。

周俊謙警員及劉警員是華埠巡警的新血，兩人都懂講廣東話。

他們表示，不能夠確定是否多了童黨在華埠生事，但近日的確收到不少商戶的投訴。

約兩星期前，有商戶向他們報告被童黨偷竊，周警員與拍檔到花園角附近調查，他們一個負責錄口供，一個四處追捕，最終拘捕了涉嫌偷竊的青年，通知疑犯的父母，並向他發告票。

周警員說：”我知道，我明白商戶的心態，因為他們見到我們開罰單，他們的父母來接他們走，沒有坐監，覺得沒有用，其實不是的，偷一元，我們都會出來幫忙，如果可以給告票，我們當然會照做。”

周警員表示，釋放疑犯不代表不需要承擔後果，疑犯有告票在身，需要向法庭報到，由法庭再就刑罰定奪。

周警員說：”發生的時候，打電話給我們是最重要，最重要，就這樣拍照，告訴一個朋友，其實我不想說是沒有用，但是如果我們不知道，我們什麼都做不到。”

華埠餐館老闆關先生的車一般停在自己餐館門口，上星期，劉警員巡邏經過，發現有可疑人士坐在關先生的車輛的駕駛座。

關先生說：”警員立即擋著，不給陌生人出來，就打電話給我，問我有沒有讓人進入我的車，當時我就走下來看，這個人我完全不認識，就詢問這個人，再將他捉走。”

周警員及劉警員是主動申請調來華埠駐守，他們二人幫華埠很多巷里的每間商舖，都申請了這張寫有不准入侵的字句，花園角旁邊這條林華耀街，現在已經很少有無家可歸者流連。

周警員說：”有一個機會可以幫華埠的市民，我們又懂講中文，我覺得我有一個責任要幫他們，不用翻譯，就這樣跟市民講中文，那個分別很大，他們會跟我們講多些資料，他們覺得安全一點，他們覺得我們警察是比較明白他們的情況。”

舊金山華埠一共有8名巡警，其中7名都是中英雙語的警員。

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