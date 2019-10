英國貨櫃藏屍案 中國駐英大使館稱未確認死者國籍

【i-CABLE】

英國警方繼續調查貨櫃發現39具屍體的案件,中國駐英大使館表示還未能夠確認死者是否中國籍,警方再拘捕多一對懷疑涉案的男女。

倫敦有集會,悼念英格蘭東南部埃塞克斯郡貨櫃內死亡的39人,有出席者感慨移民及難民前往歐洲的悲劇幾乎每天重複。

案中死者生前如何與何時進入冷藏貨櫃仍在調查,涉案拖頭據報設有全球定位系統,也有技術追蹤監察所載冷藏貨櫃的狀態,相信警方會分析資料,希望釐清運送路線等案件細節。冷藏貨櫃據報亦設有時間掣,可以隨時開關。

警方繼續扣查涉嫌謀殺被捕的25歲司機,了解案發時他是否知道有人在貨櫃內,另外再拘捕一對男女,他們現年38歲,來自英國西北部,警方指他們涉嫌殺人和串謀偷運人蛇被捕。

當局也安排驗屍,警方早前表示,死亡的31男8女全部是中國籍,但中國駐英國大使館當地週四說已聯絡英國警方,對方表示正在核實死者身份,還未能夠確認死者屬於中國籍,強調使館高度重視事件,將繼續敦促英國警方盡快查明真相。

中國駐比利時大使也緊急約見比利時聯邦副總檢察長,要求對方密切配合調查。

涉案貨櫃當地週二下午抵達西部港口澤布呂赫港,同日轉往英國,比利時傳媒引述港口管理層指,那39人不大可能在該處進入貨櫃,因為冷藏貨櫃完全密封,港口檢查會確認貨櫃封條狀況。

有比利時傳媒指,犯罪集團可能故意選擇冷藏貨櫃偷運人蛇,因為冷藏貨櫃通常更密封,儀器不容易探測到內部熱源,意味不容易發現裡面匿藏偷渡客。

