【KTSF】

人口普查局現正為2020年人口普查活動在全國招聘50萬個臨時職位。

灣區多縣提供的職位時薪均有20元或以上,其中舊金山、南灣Santa Clara縣及中半島San Mateo縣,時薪更達30元。

有興趣的們民眾可登錄人口普查局網站查詢,網址:https://2020census.gov/en/news-events/recruitment-campaign.html

2020全國人口普查工作將會在明年的4月1日開始。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。