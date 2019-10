灣區捷運否決立例禁民眾在列車上賣藝乞討（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

灣區捷運(BART)週四決定不再尋求在捷運列車上禁止乞討,而這個決定也引起了不小的爭議。

針對捷運這項規定,既有人認為付錢搭乘BART的乘客,比乞討者應該具有更多權利,也有人認為將乞討視為犯罪是不合適的。

現實是在捷運列車上,每天的上下班高峰期,都有人從車頭到車尾乞討一遍,週四捷運董事會的9名成員表決一項希望禁止在捷運列車上乞討的議案,結果是5票反對,他們贊成讓乞討者和街頭藝人向乘客們要錢。

捷運董事會主席Bevan Dufty說:”我們不希望禁止乞討。”

他們的理由是把乞討和賣藝當成一種罪行,對於提高公共安全沒有好處。

捷運董事會成員Janice Li說:”當我們想到公共交通,我們認為這是一個講究公共文明的地方,但是賣藝行為比較受爭議。”

街頭藝人Tone Oliver對捷運董事會的這個決定感到鬆了一口氣,如果捷運禁止在列車上賣藝,那將斷送他的生計,並且也會傷害窮人。

Oliver說:”我厭惡他們說賣藝會威脅安全,我們做的事情反而提高了安全,並且帶來正能量。”

很多乘客認為,在擁擠的列車上,賣藝行為會讓人分散注意力,容易讓小偷得逞。

雖然有些捷運董事會成員建議禁止部分的乞討者,但是仍然沒有得到足夠人數的支持。

捷運董事會成員Debora Allen是提案人之一,在議案遭到否決後,她建議選民將來謹慎選擇董事會成員。

Allen說:”我希望公眾在明年謹慎選董事會成員,因為有5名成員明年面臨重選。”

否決了該項議案的5名捷運董事成員,提出明年應啟動監督捷運乘客安全的特使項目,特使的職責則是在捷運運行期間,監控列車內的情況,在暴力事件發生之前出面阻止事態發展。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。