Facebook執行長到國會作證回應議員質詢（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

Facebook執行長Mark Zuckerberg週三上午在國會作證時,對Facebook之前的各種醜聞進行了回應,並回答了與虛擬貨幣Libra有關的問題,以及Facebook對政治競選廣告的審閱機制做出了解釋。

Zuckerberg週三在聯邦眾議院的金融服務委員會接受質詢,對於各位國會議員對Facebook之前一系列的醜聞提出的質疑,他為自己的公司做出了辯護。

Zuckerberg說:”我相信虛擬貨幣需要建立起來,但我現在可能不是這個產品最理想的信使,Facebook在過去幾年面臨了許多問題,我確信有很多人希望不是Facebook來完成這個項目。”

Facebook原本計劃在明年推出虛擬貨幣Libra,這個產品是由Facebook與名為Libra的機構合作開發。

有虛擬貨幣的批評者認為,Libra的建立將會影響國際金融系統的穩定,但是Zuckerberg指出,如果停止在這方面的創新,風險將會太大,尤其是在中國科技迅速發展下,美國的科技領先地位很有可能被取代。

不過委員會主席Maxine Waters卻不買賬,她認為臉書應該暫停Libra的開發工作,將注意力投放在處理公司目前存在的一些缺陷和做失敗了的事情上,比如用戶隱私、仇恨言論,還有總統大選信息平台的安保。

Zuckerberg之後就表示,如果立法機構不允許Facebook繼續開發Libra,Facebook將會撤出Libra的項目。

另外,在這個月初,Facebook曾表示允許參加競選的政客在臉書上發布廣告,並且也不會追究廣告內容的真偽,但是在本週Facebook又表示,公司不會允許任何人利用發布信息來壓制選民,針對Facebook關於此事的含糊規定,Waters也質問了Zuckerberg。

Waters說:”讓我說清楚,你對所有廣告都不做事實核實,是這樣嗎?”

Zuckerberg說:”主席女士,我們有一些獨立工作的事實核實人員。”

Waters說:”有人對廣告做事實核實,你僱傭了一些合約工來做這個是嗎?”

Zuckerberg說:”是的,主席。”

Waters說:”告訴我他們對誰,做了事實核實?”

Zuckerberg說:”主席女士,我們的做法是這樣,當一條信息被發送很多次,被我們的用戶標註了很多次,或者是被我們的系統標註多次,這個信息會進入一個被核實人員審閱的序列,他們不可能核實所有信息,只有那些進入序列的信息,如果他們把一些信息歸類為錯誤。*

Waters說:”好了,我的時間到了,其他人可以繼續針對這個議題提問。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。