Facebook執行長到國會作證回應議員質詢（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

Facebook執行長Mark Zuckerberg週三上午在國會作證時，對Facebook之前的各種醜聞進行了回應，並回答了與虛擬貨幣Libra有關的問題，以及Facebook對政治競選廣告的審閱機制做出了解釋。

Zuckerberg週三在聯邦眾議院的金融服務委員會接受質詢，對於各位國會議員對Facebook之前一系列的醜聞提出的質疑，他為自己的公司做出了辯護。

Zuckerberg說：”我相信虛擬貨幣需要建立起來，但我現在可能不是這個產品最理想的信使，Facebook在過去幾年面臨了許多問題，我確信有很多人希望不是Facebook來完成這個項目。”

Facebook原本計劃在明年推出虛擬貨幣Libra，這個產品是由Facebook與名為Libra的機構合作開發。

有虛擬貨幣的批評者認為，Libra的建立將會影響國際金融系統的穩定，但是Zuckerberg指出，如果停止在這方面的創新，風險將會太大，尤其是在中國科技迅速發展下，美國的科技領先地位很有可能被取代。

不過委員會主席Maxine Waters卻不買賬，她認為臉書應該暫停Libra的開發工作，將注意力投放在處理公司目前存在的一些缺陷和做失敗了的事情上，比如用戶隱私、仇恨言論，還有總統大選信息平台的安保。

Zuckerberg之後就表示，如果立法機構不允許Facebook繼續開發Libra，Facebook將會撤出Libra的項目。

另外，在這個月初，Facebook曾表示允許參加競選的政客在臉書上發布廣告，並且也不會追究廣告內容的真偽，但是在本週Facebook又表示，公司不會允許任何人利用發布信息來壓制選民，針對Facebook關於此事的含糊規定，Waters也質問了Zuckerberg。

Waters說：”讓我說清楚，你對所有廣告都不做事實核實，是這樣嗎？”

Zuckerberg說：”主席女士，我們有一些獨立工作的事實核實人員。”

Waters說：”有人對廣告做事實核實，你僱傭了一些合約工來做這個是嗎？”

Zuckerberg說：”是的，主席。”

Waters說：”告訴我他們對誰，做了事實核實？”

Zuckerberg說：”主席女士，我們的做法是這樣，當一條信息被發送很多次，被我們的用戶標註了很多次，或者是被我們的系統標註多次，這個信息會進入一個被核實人員審閱的序列，他們不可能核實所有信息，只有那些進入序列的信息，如果他們把一些信息歸類為錯誤。*

Waters說：”好了，我的時間到了，其他人可以繼續針對這個議題提問。”

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