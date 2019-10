【KTSF】

週四晚在舊金山Chase Center舉行的美國職籃NBA賽事,金州勇士在主場迎戰洛杉磯快艇,屆時有支持香港抗爭運動的人士,將會在場外免費派發”支持香港”字樣的T恤及傳單,聲援香港的示威者。

火箭隊總經理早前在Twitter賬號發放推文聲援香港示威者,在中國掀起一場抵制風波,之後在洛杉磯和多倫多舉行的NBA賽事,都有支持香港抗爭運動的人士在場外向NBA球迷派發撐港T恤。

