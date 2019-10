英國貨櫃屍體案死者全是中國人 疑是凍死

【i-CABLE】

英國警方證實,週三在貨櫃內發現的39具屍體,死者全部是中國人,分別是31男8女,可能是凍死。

英國警方繼續調查貨櫃發現39具屍體案件,懷疑案件涉及偷渡活動,貨櫃車司機仍然被扣查,相信他很大機會與案件無關,當局仍未公布死者國籍。

有閉路電視拍攝到,涉事貨櫃車週三凌晨駛至英國東南部埃塞克斯郡,當時貨櫃內已經裝有屍體,駛入當地的工業區。

25歲北愛爾蘭男司機魯賓遜以涉嫌謀殺被捕,他是自僱人士。警方在大半日搜證後,將仍然載著屍體的貨櫃車駛走。

這宗39人死亡的案件涉及多個國家,除了屍體發現地點是英國,貨櫃是從比利時運來,正由一間愛爾蘭公司租用,貨櫃拖頭車牌則在保加利亞登記。

初步調查發現,拖頭司機上週六從愛爾蘭首都都柏林,駕著租借回來的貨櫃拖頭,經汽車渡輪抵達威爾士,至週三凌晨駛往英國東南部港口接收貨櫃。

警方懷疑案件涉及偷渡活動,人蛇很可能是趁貨櫃週二尚在比利時澤布呂赫港排隊等侯吊上貨櫃船時,偷偷走入這個冷凍貨櫃,藏身至少十多個小時。

當局正了解這宗被視為英國近年最大宗兇殺案,背後有否涉及大型偷渡集團,警員同時到過貨櫃車司機居住的社區搜證,相信他很大機會不知道有人涉嫌用貨櫃偷渡。

保加利亞嘗試撇清與案件有關,指涉案拖頭車牌前年由一名愛爾蘭女子在當地註冊,汽車駛離保加利亞後便沒有再回國。

