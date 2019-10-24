華裔富家女Tiffany Li被控謀殺前男友案結案陳詞（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

經過一個月的審訊，中半島Hillsborogh市華裔富家女Tiffany Li被控謀殺前男友一案，週三開始結案陳詞。

被告之一的Li穿著整齊西裝，在律師團隊陪同下走入法院，她與另一名被告，她的男友Kaveh Bayet，被控謀殺及串謀謀殺Li的前男友Keith Green，Li與Bayet一同受審。

二人全程非常冷靜，沒有任何交流，有時候會各自寫筆記。

控方在結案陳詞中，按時序重整案件，指出這宗案件明顯地是有預謀，是Li與Green於2015年年底分手後開始。

因為Green不斷問Li拿錢，從多個Li與朋友的短訊中顯示，Green的行為令她不滿，控方指，這是Li的殺人動機。

於是Li開始與男友Bayet及Bayet的私人保鏢Olivier Adella合謀，而Bayet是因為不想Green再介入他與Li的關係，所以願意配合Li殺人。

控方指，Li利誘Adella首先租屋給Adella夫婦，又幫Adella的太太找工作，並支付Adella約35,000元現金，幫忙將Green的屍體棄置在Sonoma縣。

法庭文件指，2016年4月28日，Li引誘Green去到她位於Hillsborogh的住宅，Bayet在車庫對Green的口部開了一槍，將他殺死，控方指，車庫發現Green的DNA及子彈殘餘物，Li的車上亦找到Green的血液。

控方指，Li的手機訊息顯示，對殺害Green的行動”Green Light”，即是開綠燈，Li在Green失蹤後，又用手機搜尋與”交通錄像”及”手機訊號”的資訊，基於以上證據，Li與Bayet必須對Green的死負責。

Li代表律師Geoff Carr說：”現在看來有更多證據指出，案件是一宗失敗的綁架案，並不是謀殺案，而當中出了錯。”

Li的律師在結案陳詞中逐一反駁控方的觀點，指控方只在庭上展示對他們有利的證據，但這些都不是事實，例如控方曾展示一則Li與朋友的短訊，朋友問Li是否見過Green，Li回答指”I killed him”，我已經殺死他，辯方指，短訊的上文下理，其實是Li與Green一起玩紙牌遊戲”Killed Him”，是大獲全勝的意思。

辯方表示，在一個車庫中開槍殺人，但住宅裏的人及附近的民居竟然無人聽到有任何聲音，實在不合理。

辯方稱，在車庫發現的不是Green的DNA，而是他的嘔吐物。

此外，Green親口跟Li講要移居俄亥俄州，Li還叫他不要走，而二人爭奪兩個女的撫養權官司亦已告一段落，Li根本沒有殺人動機。

辯方指，Li家境富裕，亦很慷慨，當身邊伴侶出事，富裕的人總是第一時間被懷疑，這很不公平，案中的兇手是Adella是他策劃的一宗綁架案。

Li和Bayet的結案陳詞週四繼續，由於法庭週五休假，陪審團最快將於週四下午或者下週一開始退庭商議。

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