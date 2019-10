華裔富家女Tiffany Li被控謀殺前男友案結案陳詞（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

經過一個月的審訊,中半島Hillsborogh市華裔富家女Tiffany Li被控謀殺前男友一案,週三開始結案陳詞。

被告之一的Li穿著整齊西裝,在律師團隊陪同下走入法院,她與另一名被告,她的男友Kaveh Bayet,被控謀殺及串謀謀殺Li的前男友Keith Green,Li與Bayet一同受審。

二人全程非常冷靜,沒有任何交流,有時候會各自寫筆記。

控方在結案陳詞中,按時序重整案件,指出這宗案件明顯地是有預謀,是Li與Green於2015年年底分手後開始。

因為Green不斷問Li拿錢,從多個Li與朋友的短訊中顯示,Green的行為令她不滿,控方指,這是Li的殺人動機。

於是Li開始與男友Bayet及Bayet的私人保鏢Olivier Adella合謀,而Bayet是因為不想Green再介入他與Li的關係,所以願意配合Li殺人。

控方指,Li利誘Adella首先租屋給Adella夫婦,又幫Adella的太太找工作,並支付Adella約35,000元現金,幫忙將Green的屍體棄置在Sonoma縣。

法庭文件指,2016年4月28日,Li引誘Green去到她位於Hillsborogh的住宅,Bayet在車庫對Green的口部開了一槍,將他殺死,控方指,車庫發現Green的DNA及子彈殘餘物,Li的車上亦找到Green的血液。

控方指,Li的手機訊息顯示,對殺害Green的行動”Green Light”,即是開綠燈,Li在Green失蹤後,又用手機搜尋與”交通錄像”及”手機訊號”的資訊,基於以上證據,Li與Bayet必須對Green的死負責。

Li代表律師Geoff Carr說:”現在看來有更多證據指出,案件是一宗失敗的綁架案,並不是謀殺案,而當中出了錯。”

Li的律師在結案陳詞中逐一反駁控方的觀點,指控方只在庭上展示對他們有利的證據,但這些都不是事實,例如控方曾展示一則Li與朋友的短訊,朋友問Li是否見過Green,Li回答指”I killed him”,我已經殺死他,辯方指,短訊的上文下理,其實是Li與Green一起玩紙牌遊戲”Killed Him”,是大獲全勝的意思。

辯方表示,在一個車庫中開槍殺人,但住宅裏的人及附近的民居竟然無人聽到有任何聲音,實在不合理。

辯方稱,在車庫發現的不是Green的DNA,而是他的嘔吐物。

此外,Green親口跟Li講要移居俄亥俄州,Li還叫他不要走,而二人爭奪兩個女的撫養權官司亦已告一段落,Li根本沒有殺人動機。

辯方指,Li家境富裕,亦很慷慨,當身邊伴侶出事,富裕的人總是第一時間被懷疑,這很不公平,案中的兇手是Adella是他策劃的一宗綁架案。

Li和Bayet的結案陳詞週四繼續,由於法庭週五休假,陪審團最快將於週四下午或者下週一開始退庭商議。

