【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西警方正通緝一名男人,他涉嫌性騷擾未成年少女。

這張是男疑犯的掃描畫像,警方表示,在8月至9月期間,13歲女事主在聖荷西的Los Almaitos遠足徑,Harry Road夾Camden Avenue之間路段,早上或傍晚溜狗時5次碰見男疑犯。

每次見面時,該名男人都談及女事主所養的狗,最近3次他就涉嫌不恰當地觸摸女事主。

男疑犯年約60至70歲,頭髮灰白、禿頂、牙齒呈黃色且不齊,帶有口音,有線索的人士,請致電(408)537-1397通知警方。

