舊金山近年違例駕駛罰單大減原因是什麼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山近年推行Vision Zero行人安全運動，打擊違例駕駛的行為，可是舊金警方近一兩年來開出違例駕駛罰單的數目卻大大減少，原因是什麼？

舊金山警方開罰單，主要集中幾種違例駕駛行為，包括超速、衝紅燈、沒有在停車標誌前停車、沒有在行人過路線，以及沒有在轉彎時禮讓行人。

舊金山警方交通運輸部指揮官Daniel Perea說：”我們開罰單沒有設定目標，也沒有規定達到什麼配額，我們的目標是執行交通法規時，起碼一半的罰單集中在這5種違例行為。”

可是舊金山市參議會的交通運輸委員會週二開會時，市參事李麗嫦和楊馳馬（Matt Haney）指出，警方對危險駕駛行為開出的罰單數目，從2016年45,000張，大幅減少至去年2萬張左右。

楊馳馬說：”市民一次又一次告訴我，區內交通情況越來越差，而罰單數目大幅下降。”

負責交通執法的警方指揮官在會議上表示，目前警方執行任務時，較幾年前多了許多手續，處理每一張交通罰單的時間長了很多。

Perea說：”從前警員沒有隨身攝錄機，不用每次截停車時都要填寫額外的文件。”

李麗嫦建議，將交通警員人數加倍，並要求警方提高執法的效率，取締違例駕駛。

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