舊金山近年違例駕駛罰單大減原因是什麼（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山近年推行Vision Zero行人安全運動,打擊違例駕駛的行為,可是舊金警方近一兩年來開出違例駕駛罰單的數目卻大大減少,原因是什麼?

舊金山警方開罰單,主要集中幾種違例駕駛行為,包括超速、衝紅燈、沒有在停車標誌前停車、沒有在行人過路線,以及沒有在轉彎時禮讓行人。

舊金山警方交通運輸部指揮官Daniel Perea說:”我們開罰單沒有設定目標,也沒有規定達到什麼配額,我們的目標是執行交通法規時,起碼一半的罰單集中在這5種違例行為。”

可是舊金山市參議會的交通運輸委員會週二開會時,市參事李麗嫦和楊馳馬(Matt Haney)指出,警方對危險駕駛行為開出的罰單數目,從2016年45,000張,大幅減少至去年2萬張左右。

楊馳馬說:”市民一次又一次告訴我,區內交通情況越來越差,而罰單數目大幅下降。”

負責交通執法的警方指揮官在會議上表示,目前警方執行任務時,較幾年前多了許多手續,處理每一張交通罰單的時間長了很多。

Perea說:”從前警員沒有隨身攝錄機,不用每次截停車時都要填寫額外的文件。”

李麗嫦建議,將交通警員人數加倍,並要求警方提高執法的效率,取締違例駕駛。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。