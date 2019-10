【KTSF】

舊金山Taraval區上週一發生暴力劫案,一名年屆86歲的老婦被人打劫兼襲擊,警方拘捕一名疑犯。

警方於10月14日凌晨3時50分接報,在Minerva街200號路段發現受害老婦面部受傷,需要送院治療,她目前仍然留醫,情況穩定。

警方指,匪徒搶走受害人的珠寶首飾、手錶和一對鞋子,警員在附近一個公園拘捕30歲疑犯Xavier Gonzalez,警方經調查後確定該名疑犯與案件有關。

疑犯涉嫌犯下打劫、嚴重傷人、虐老等罪行被扣查。

