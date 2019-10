【KTSF】

北灣Santa Rosa市Trione-Annadel州立公園週四發生草叢大火,消防當局正在撲救中。

火場位於Sonoma Valley北面12號公路以南,Santa Rosa消防局、加州消防局和Sonoma縣消防局正全力撲火。

火場鄰近Spring Lake地區公園,該公園兩個入口已關閉。

這場山火距週三晚爆發的Kincade山火約30哩,Kincade山火迅速擴散,火場面積已逾一萬英畝,有多幢住屋焚毀。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。