【KTSF 郭柟報導】

繼柏克萊和聖荷西等灣區城市通過禁止新建樓宇使用天然氣爐之後,聖馬刁縣政府可持續能源辦公室亦都考慮草擬相關條例,希望進一步碳減排。

目前聖馬刁縣內一些城市的市府,例如是Menlo Park,已經訂立比加州州例更嚴格的新樓宇節能標準。

聖馬刁縣府的可持續發展辦公室於是促請縣參議會草擬議案,把縣內其他未受地方市府管轄的地區,追加相關的節能條例,包括推動興建全電能樓宇,並且在將來考慮是否禁止新樓宇安裝天然氣爐,或在住宅和商業樓宇增設更多電動車充電站等。

過去幾個月,縣內已進行一系列的能源評估,目標是2045年達到零碳排放。

