因這強風和山火高危的天氣情況下,太平洋煤電公司(PG&E)週三下午開始在北灣實施公共安全停電,約3萬多戶受影響。

北灣由下午3時開始停電,包括Sonoma縣約27,000戶及Napa縣7,000多用戶受影響,中半島聖馬刁縣的Woodside和La Honda以及附近範圍,就有1,000戶在週四凌晨1時開始停電。

一些學校週四將會停課,亦有一些商店停開,有民眾週三就買下大量食物存備。

國家氣象局週三晚7時向聖馬刁縣發出紅色火災危險警告,持續到週四下午4時。

PG&E表示,預料待風勢減弱後,將恢復大部份用戶的供電。

想知道自己所居住的地區會否停電,可以登入PG&E網站查詢,網址:https://psps.ss.pge.com

