【KTSF】

國會山莊週三早上出現令人震驚的場面,有民主黨議員形容,當時場面像暴民,又說是自從他們加入國會後,最類似動亂的場面。

大約20多名共和黨眾議員,強行進入眾院情報委員會一個閉門會議,當時負責俄羅斯、烏克蘭和歐亞大陸的副助理國防部長Laura Cooper,正要在一間防竊聽防監控的房間就特朗普彈劾調查作證。

但一批共和黨人強行進入,要求在場旁聽作證,他們指責聽證過程不夠透明。

不過,他們在中午吃完意大利薄餅和其他零食後就離開,而Cooper就在約3時,即原來作證時間5小時後,終於開始作證。

