北灣山火波及Geyserville小鎮 多幢建築物焚毀

週三晚在北灣Sonoma縣爆發的Kincade山火,在大風助燃下火場急速擴大至逾萬英畝,烈焰波及Geyserville小鎮,迫使約2,000居民要強制疏散,多幢建築物被焚毀,截至週四中午,這場山火仍未受控。

當局已派出300名消防員撲救這場山火,烈焰跨過128號公路,不斷向著市郊地區蔓延,從本地5號電視台播放的片段所見,有多幢建築受火勢波及焚毀。

當局於清晨6時15分向Geyserville小鎮的住戶發出強制疏散令,當地約有900名居民,而在附近地區有合共約2,000住戶需要疏散。

受山火影響,加州公路巡警表示,128號公路以東Cloverdale至Healdsburg的所有道路都要關閉。

當局最先於週三晚上9時37分接獲山火舉報,火場位於在Sonoma縣及Lake縣的交界處,當時的風速達到每小時70哩,而根據太平洋煤電公司(PG&E)的網站,PG&E在下午5時半左右因應火災危險,在該區實施了公共安全停電。

PG&E發言人表示,該公司正密切注意山火狀況,Kincade火場接近停電地帶,當地有27,837個用戶於週三下午約3時許停電。

