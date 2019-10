【KTSF】

灣區空氣品質管理局週四早上發出愛惜空氣警告,主要由於正在北灣燃燒的Kincade大火傳出的濃煙,有可能在稍後時間吹至灣區。

Kincade大火於週三晚在Sonoma縣的Geysers地區起火,當局需要強制疏散居民,截至週四早上火場面積已達一萬英畝。

北灣上空已受濃煙影響,至週四下午及週五,濃煙有可能會吹至灣區上空。

如濃煙吹至,市民應暫時留守室內,把門窗關閉,直至情況有改善為止。

這次是灣區空氣品質管理局今年第20次發出愛惜空氣警告。

