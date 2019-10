移民崎嶇之路：法院叫停公共負擔新規實施對綠卡申請有何影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦政府針對綠卡申請人關於公共負擔的新規例在預定實施前夕,已經被法院叫停,無法如期上路,本集的移民崎嶇之路專題帶您探討接下來會有甚麼發展,民眾又該怎麼做才不會受到影響?

包括加州、紐約州以及華盛頓州三地的聯邦法院,本月稍早前已發出禁令,阻止國土安全部所發布新版公共負擔的規定,也就是一切回到原點。

華人權益促進會倡議主任馮弘美說:”目前的法律並還沒有更改,所以我們要讓社區人士知道,他們還是可以繼續採用他們的福利。”

新規例計畫擴大公共負擔的定義,對於曾使用或會使用聯邦醫療補助Medicaid、社會安全補助金SSI、糧食券,以及住房補助Section 8等多項福利的人士,在申請綠卡或簽證時可能會被移民當局否決。

雖然法院禁令暫時阻止了新規例的實施,但移民關注組織預料聯邦政府還會上訴。

馮弘美說:”就算特朗普總統想要向更高法院上訴,這個禁令在過程當中還是生效的,那麼在這個忐忑不定的時刻,我們覺得移民社區最重要的就是擁有正確的諮詢,還有了解自己的移民權利。”

在法院禁令下,目前綠卡申請案對於判定申請人是否符合有關公共負擔的定義,仍照現有規定,簡單的說就是,包括接受社會安全補助金SSI在內的現金形式的福利,才算是公共負擔。

禧年移民維護社移民律師郭奕欣(Clare K. Crawford)說:”你要是在美國有領取叫做cash aid,就是現金補助,在加州叫做CalWORKS,是現金補助給父母親、有小孩子的人,或是在領取長期的MediCal的醫療補助,就是老人住在那種療養院裡面,你要是有領取這兩個福利的話,那你可能會政府移民局會認為你是公共負擔。”

移民律師也提醒,公共負擔的規定主要對象是綠卡申請人,而其實根據現行規定,政府的多項福利本來就是要取得綠卡之後才能申請的。

郭奕欣說:”公共負擔是給還沒有拿到綠卡的人,那通常很多這些福利是要你拿到綠卡才能申請的福利,有很多像是白卡或是糧食券,cash aid(現金補助)、SSI(社會安全補助金),大多數都是需要有拿到綠卡身分的永久居民才能拿的福利。”

既然多數綠卡申請人本來就無法領取福利,那麼新規例主要會影響哪些人?

郭奕欣說:”要是說你住在美國,是美國公民,要為你的年老父母親申請綠卡的話,這可能會有影響,雖然他們沒有領取社會福利,因為他們的年紀,年紀大算是也是一個負面因素。”

因為公共負擔的規定非常複雜,每個移民個案的情況也不同,因此關注人士呼籲民眾,即便決定要取消任何福利,做決定之前還是詢問過專家,以免損害自己的權益。

馮弘美說:”他其實只限會影響到30萬人在美國的人口,30萬移民人士,但是因為有寒蟬效應,很多移民聽到了可能不了解情況,或者他們自己會不會被影響到,他們就首先去取消他們的福利,或者是說不申請他們的家人過來跟他們團聚,它也是一種想要排外的策略。”

值得注意的是,一些特定的簽證,例如犯罪受害人U簽證,或是家庭暴力受害者VAWA在現有制度下,即使沒有綠卡,仍可以領取福利,未來即使新規例可能實施,這部分的福利領取人同樣不會受到影響。

