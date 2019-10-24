移民崎嶇之路：法院叫停公共負擔新規實施對綠卡申請有何影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦政府針對綠卡申請人關於公共負擔的新規例在預定實施前夕，已經被法院叫停，無法如期上路，本集的移民崎嶇之路專題帶您探討接下來會有甚麼發展，民眾又該怎麼做才不會受到影響？

包括加州、紐約州以及華盛頓州三地的聯邦法院，本月稍早前已發出禁令，阻止國土安全部所發布新版公共負擔的規定，也就是一切回到原點。

華人權益促進會倡議主任馮弘美說：”目前的法律並還沒有更改，所以我們要讓社區人士知道，他們還是可以繼續採用他們的福利。”

新規例計畫擴大公共負擔的定義，對於曾使用或會使用聯邦醫療補助Medicaid、社會安全補助金SSI、糧食券，以及住房補助Section 8等多項福利的人士，在申請綠卡或簽證時可能會被移民當局否決。

雖然法院禁令暫時阻止了新規例的實施，但移民關注組織預料聯邦政府還會上訴。

馮弘美說：”就算特朗普總統想要向更高法院上訴，這個禁令在過程當中還是生效的，那麼在這個忐忑不定的時刻，我們覺得移民社區最重要的就是擁有正確的諮詢，還有了解自己的移民權利。”

在法院禁令下，目前綠卡申請案對於判定申請人是否符合有關公共負擔的定義，仍照現有規定，簡單的說就是，包括接受社會安全補助金SSI在內的現金形式的福利，才算是公共負擔。

禧年移民維護社移民律師郭奕欣（Clare K. Crawford）說：”你要是在美國有領取叫做cash aid，就是現金補助，在加州叫做CalWORKS，是現金補助給父母親、有小孩子的人，或是在領取長期的MediCal的醫療補助，就是老人住在那種療養院裡面，你要是有領取這兩個福利的話，那你可能會政府移民局會認為你是公共負擔。”

移民律師也提醒，公共負擔的規定主要對象是綠卡申請人，而其實根據現行規定，政府的多項福利本來就是要取得綠卡之後才能申請的。

郭奕欣說：”公共負擔是給還沒有拿到綠卡的人，那通常很多這些福利是要你拿到綠卡才能申請的福利，有很多像是白卡或是糧食券，cash aid（現金補助）、SSI（社會安全補助金），大多數都是需要有拿到綠卡身分的永久居民才能拿的福利。”

既然多數綠卡申請人本來就無法領取福利，那麼新規例主要會影響哪些人？

郭奕欣說：”要是說你住在美國，是美國公民，要為你的年老父母親申請綠卡的話，這可能會有影響，雖然他們沒有領取社會福利，因為他們的年紀，年紀大算是也是一個負面因素。”

因為公共負擔的規定非常複雜，每個移民個案的情況也不同，因此關注人士呼籲民眾，即便決定要取消任何福利，做決定之前還是詢問過專家，以免損害自己的權益。

馮弘美說：”他其實只限會影響到30萬人在美國的人口，30萬移民人士，但是因為有寒蟬效應，很多移民聽到了可能不了解情況，或者他們自己會不會被影響到，他們就首先去取消他們的福利，或者是說不申請他們的家人過來跟他們團聚，它也是一種想要排外的策略。”

值得注意的是，一些特定的簽證，例如犯罪受害人U簽證，或是家庭暴力受害者VAWA在現有制度下，即使沒有綠卡，仍可以領取福利，未來即使新規例可能實施，這部分的福利領取人同樣不會受到影響。

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