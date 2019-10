【KTSF】

涉嫌今年7月15號在舊金山華埠搶劫和襲擊兩名僑領的疑犯,將面對多項嚴重控罪。

今年7月15日下午約1時,兩名僑領在華埠Stockton街夾 Pacific街被3名匪徒襲擊,警方週二拘捕了19歲的東灣奧克蘭(屋崙)居民Dashawn Pierson,懷疑他有份搶劫,並襲擊兩名僑領。

舊金山臨時地檢官樂素詩(Suzy Loftus)週三宣布會控告疑犯搶劫、毆打、虐待長者、襲擊他人導致嚴重受傷幾項嚴重控罪。

疑犯週四首度出庭,案中另外兩名匪徒仍然在逃,警方呼籲市民提供資料,協助警方緝拿匪徒歸案。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。