英國首相約翰遜的脫歐計劃連番受挫後,他提出12月舉行大選,希望議員支持。

約翰遜之後去信工黨黨魁科爾賓,希望對方支持提前大選。

而歐盟預計稍後會決定是否延長原定本月底的脫歐限期,約翰遜表示他雖然不想延長,但預料歐盟會通過。

