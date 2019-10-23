港人移居台灣人數明顯增加 移民台灣有何規定（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

香港情勢持續動盪，讓部分香港人開始思考是否要再次出走移居外地，根據台灣官方數據，今年1月到8月，香港居民到台灣居留的人數，比去年同期成長超過三成，到台灣定居的人數，也比去年同期成長超過兩成，到底移民到台灣有哪些規定？取得台灣的身分證是否容易呢？

台北車站大廳每到週末期間，大批在台灣討生活的外籍人士都會聚集在這裡，談天說笑，吃吃家鄉食物，一解鄉愁。

外國人到台灣居留有各種理由，例如工作、依親、投資或就學，而台灣也接受外籍人士移民，在台工作、依親、投資或就學等的外籍人士，在居留滿5年後，又符合申請條件者，可以永久居留在台灣。

但台灣對於港澳地區的人士則有更優厚的規定，想要取得台灣的身分證，門檻比一般外國人來得容易許多。

香港和澳門居民想移民台灣，首先第一步要取得”居留”許可。

移民署入出國事務組副組長林貽俊說：”像港澳人民來講，他根據相關的港澳條例，香港澳門進入台灣地區，居留定居許可辦法的規定有16種管道可以進來，申請居留，包括說依親、工作、投資、應聘，還有專業技術人員等等。”

這16種理由依據不同性質，要先取得目的事業主管機關同意，再向移民署申請居留證，以投資來說，要準備台幣600萬，約20萬美金，並取得經濟部投資審議委員會，簡稱投審會的同意，便可以移民到台灣。

移民署移民事務組居一科科長蔡璧霞說：”投資的話就是要600萬台幣，那投資我們都要經過投審會許可，那投審會那邊可能他會有他的考量，可是我們移民署這邊，可能就要看說，比如說坊間在講說，那買房地產算不算投資，這個部分是不可以的。”

港澳人士透過投資管道移民台灣，必須要真的投資經營商業，至於是否要聘雇當地人則沒有強制規定。

蔡璧霞說：”我們會看這個資金是不是從外面進來的，然後比如說開一個公司，有正常營運，有賺錢。”

居留滿一定時間，下一步就可以申請”定居”，也就是入籍，入籍後馬上可以申請台灣身分證。

蔡璧霞說：”有兩種方式，一個就是一年住335天，那第二個方式，比如說你沒有辦法長期居住在台灣的話，那可能就是選擇兩年，每年要住270天，那這樣的方式也可以。”

移民署官員特別提醒，如果是已經取得外國國籍的雙重國籍港澳人士，就不適用港澳人士的規定，而是適用外國人的規定。

近期受到香港動盪局勢影響，到台灣居留或定居的人數有很明顯的增長，根據台灣移民署統計，2019年1月到8月，有2,227人到台灣居留，另有910人到台灣定居，比起去年同期分別增加了530人和160人，居留人數成長超過三成，定居人數也成長超過兩成，至於是否有香港人向台灣申請政治庇護呢？

林貽俊說：”台灣到現在為止並沒有收到香港居民入境申請政治庇護的案件。”

台灣並沒有庇護法，不過官員強調，現有機制可以透過個案方式處理庇護問題。

林貽俊說：”香港澳門居民如果在因為政治或者自由民主受到迫害，因為這樣子的因素到台灣來，我們都會同相關的主管機關，陸委會做個案的審查，所以現有的機制已經很完備了。”

移民署官員強調，雖然台灣沒有政治庇護的專法，但基於台灣高度的自由民主，對於受到政治迫害的人士一定會盡全力提供援助。

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