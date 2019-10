港人移居台灣人數明顯增加 移民台灣有何規定（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

香港情勢持續動盪,讓部分香港人開始思考是否要再次出走移居外地,根據台灣官方數據,今年1月到8月,香港居民到台灣居留的人數,比去年同期成長超過三成,到台灣定居的人數,也比去年同期成長超過兩成,到底移民到台灣有哪些規定?取得台灣的身分證是否容易呢?

台北車站大廳每到週末期間,大批在台灣討生活的外籍人士都會聚集在這裡,談天說笑,吃吃家鄉食物,一解鄉愁。

外國人到台灣居留有各種理由,例如工作、依親、投資或就學,而台灣也接受外籍人士移民,在台工作、依親、投資或就學等的外籍人士,在居留滿5年後,又符合申請條件者,可以永久居留在台灣。

但台灣對於港澳地區的人士則有更優厚的規定,想要取得台灣的身分證,門檻比一般外國人來得容易許多。

香港和澳門居民想移民台灣,首先第一步要取得”居留”許可。

移民署入出國事務組副組長林貽俊說:”像港澳人民來講,他根據相關的港澳條例,香港澳門進入台灣地區,居留定居許可辦法的規定有16種管道可以進來,申請居留,包括說依親、工作、投資、應聘,還有專業技術人員等等。”

這16種理由依據不同性質,要先取得目的事業主管機關同意,再向移民署申請居留證,以投資來說,要準備台幣600萬,約20萬美金,並取得經濟部投資審議委員會,簡稱投審會的同意,便可以移民到台灣。

移民署移民事務組居一科科長蔡璧霞說:”投資的話就是要600萬台幣,那投資我們都要經過投審會許可,那投審會那邊可能他會有他的考量,可是我們移民署這邊,可能就要看說,比如說坊間在講說,那買房地產算不算投資,這個部分是不可以的。”

港澳人士透過投資管道移民台灣,必須要真的投資經營商業,至於是否要聘雇當地人則沒有強制規定。

蔡璧霞說:”我們會看這個資金是不是從外面進來的,然後比如說開一個公司,有正常營運,有賺錢。”

居留滿一定時間,下一步就可以申請”定居”,也就是入籍,入籍後馬上可以申請台灣身分證。

蔡璧霞說:”有兩種方式,一個就是一年住335天,那第二個方式,比如說你沒有辦法長期居住在台灣的話,那可能就是選擇兩年,每年要住270天,那這樣的方式也可以。”

移民署官員特別提醒,如果是已經取得外國國籍的雙重國籍港澳人士,就不適用港澳人士的規定,而是適用外國人的規定。

近期受到香港動盪局勢影響,到台灣居留或定居的人數有很明顯的增長,根據台灣移民署統計,2019年1月到8月,有2,227人到台灣居留,另有910人到台灣定居,比起去年同期分別增加了530人和160人,居留人數成長超過三成,定居人數也成長超過兩成,至於是否有香港人向台灣申請政治庇護呢?

林貽俊說:”台灣到現在為止並沒有收到香港居民入境申請政治庇護的案件。”

台灣並沒有庇護法,不過官員強調,現有機制可以透過個案方式處理庇護問題。

林貽俊說:”香港澳門居民如果在因為政治或者自由民主受到迫害,因為這樣子的因素到台灣來,我們都會同相關的主管機關,陸委會做個案的審查,所以現有的機制已經很完備了。”

移民署官員強調,雖然台灣沒有政治庇護的專法,但基於台灣高度的自由民主,對於受到政治迫害的人士一定會盡全力提供援助。

