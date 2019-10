蔡英文指陳同佳到台灣只有逮捕 沒有自首

【i-CABLE】

台灣的蔡英文總統指,陳同佳到台灣,只有逮捕,沒有自首,又指會持續要求香港政府提供司法協助。

蔡英文重申,案件受害人和加害人都是香港公民,但強調不會放棄管轄權,香港政府不願行使管轄權替受害港人伸張正義,事件就由台灣處理。

她說疑兇是台灣通緝對象,只有逮捕,沒有自首,又反駁台灣政府被指軟弱及不顧司法正義的說法,她未來會持續要求香港政府提供司法協助,尤其提供相關證據,請港府不要迴避。

另外,台灣內政部指沒有限制陳同佳入境,他可以臨櫃申請簽證,陸委會再次批評港府故意放棄應有的管轄權,漠視台方請求,稱一切惡果,都應由港府承擔。

台灣過去數日指會管制陳同佳入境,但內政部長徐國勇早上表示,沒有限制陳同佳入境,他可以臨櫃申請簽證。

陸委會發聲明批評港府故意放棄自身應有的管轄權,漠視台方派人到港帶走陳同佳的請求,並公然主張讓他自己坐飛機到台灣,完全無視同一班機旅客的安全,令人匪夷所思,又指如果陳同佳不自首,港府對於他逍遙法外並無所謂,實非負責任政府應有作為,稱一切惡果,都應由港府承擔。

法務部聲明指派人到港,是希望與港方協商接人接證物事宜,並非跨境執法,而是基於港府曾公開承諾提供合法協助的務實需求,又指台港之間有司法互助先例,台灣警方逮捕潛逃台灣的殺人犯後,交由來台的香港警察帶回,無法理解港府指台灣不尊重香港司法管轄權的說法。

