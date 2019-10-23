蔡英文指陳同佳到台灣只有逮捕 沒有自首

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台灣的蔡英文總統指，陳同佳到台灣，只有逮捕，沒有自首，又指會持續要求香港政府提供司法協助。

蔡英文重申，案件受害人和加害人都是香港公民，但強調不會放棄管轄權，香港政府不願行使管轄權替受害港人伸張正義，事件就由台灣處理。

她說疑兇是台灣通緝對象，只有逮捕，沒有自首，又反駁台灣政府被指軟弱及不顧司法正義的說法，她未來會持續要求香港政府提供司法協助，尤其提供相關證據，請港府不要迴避。

另外，台灣內政部指沒有限制陳同佳入境，他可以臨櫃申請簽證，陸委會再次批評港府故意放棄應有的管轄權，漠視台方請求，稱一切惡果，都應由港府承擔。

台灣過去數日指會管制陳同佳入境，但內政部長徐國勇早上表示，沒有限制陳同佳入境，他可以臨櫃申請簽證。

陸委會發聲明批評港府故意放棄自身應有的管轄權，漠視台方派人到港帶走陳同佳的請求，並公然主張讓他自己坐飛機到台灣，完全無視同一班機旅客的安全，令人匪夷所思，又指如果陳同佳不自首，港府對於他逍遙法外並無所謂，實非負責任政府應有作為，稱一切惡果，都應由港府承擔。

法務部聲明指派人到港，是希望與港方協商接人接證物事宜，並非跨境執法，而是基於港府曾公開承諾提供合法協助的務實需求，又指台港之間有司法互助先例，台灣警方逮捕潛逃台灣的殺人犯後，交由來台的香港警察帶回，無法理解港府指台灣不尊重香港司法管轄權的說法。

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