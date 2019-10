前美國駐烏克蘭外交官指特朗普以凍結軍援向烏克蘭施壓

【KTSF 張麗月報導】

針對特朗普總統的彈劾案調查,前任美國駐烏克蘭資深外交官Bill Taylor週二在國會眾議院多個委員會閉門作證,民主黨人形容,Taylor的證詞對特朗普極具殺傷力。

Taylor曾任美國駐烏克蘭大使的資深外交官,是特朗普彈劾案調查的關鍵證人,也是彈劾調查的第9名在眾議院作證的人士。

國務院原本設法阻擋他作證,眾議院民主黨人於是發傳票,強迫Taylor週二在眾議院多個委員會閉門作證,民主黨人形容,Taylor的證詞極具殺傷力,與先前幾個證人提供的資料吻合,並沒有矛盾,而是可以補充資料的不足。

最令民主黨人驚訝的是,Taylor在作證開始陳詞時爆料說,美國政府決策者,包括特朗普私人律師朱利安尼、特使Kurt Volker、能源部長Rick Perry,以及美國駐歐盟大使Gordon Sondland合謀透過非正常渠道,運用美國的影響力,去迫使烏克蘭總統澤連斯基調查有關烏克蘭涉嫌干預美國2016大選以,及拜登兒子Hunter做董事會成員的烏克蘭能源公司Burisma涉嫌貪腐的指控。

Taylor又說,美國凍結億元計的軍援烏克蘭,其實與烏克蘭願意調查特朗普的政敵拜登有直接關係。

Taylor認為,為了政治競選而要扣起軍援是瘋狂的做法,因此他覺得美國官員所使用的手段向烏克蘭施壓去調查拜登父子越來越感到不安,議員聽他作證時,也表達震驚和有時要抖大氣。

