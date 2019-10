【KTSF】

國家氣象局對北灣、東灣內陸地區以及Santa Cruz山區發出紅色火災警告。

紅色火災警告由週二到週三下午4點生效,範圍包括北灣和東灣內陸廣泛地區。

氣象局預測,週二晚到週三早上最大風,在北灣山嶺地區,疾風風速最高達到每小時60英里,沿海和山谷地區,風速也可高達35英里,東灣方面,山區風速達到每小時30到40英里。

氣象局指出,大風乾燥加上高於正常的氣溫,大大增加發生山火的機會,週三舊金山最高氣溫將達到華氏87度。

另外,氣象局表示,本週六到週日又有機會吹大風,而風力可能會更強。

版權所有,不得轉載。