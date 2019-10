【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)週三早上稍後時間會公布,週三會否實施公共安全停電。

根據原定計劃,在灣區也有3萬多人可能會受影響,當中Sonoma縣受影響最嚴重,在可能停電區內,有超過27,000多用戶,Napa縣有7,000多用戶,中半島San Mateo縣則有超過900用戶或會受影響。

今次加州15個縣多達20萬用戶可能會實施公共安全停電,PG&E表示,他們會繼續密切留意天氣,週三早上稍後會公布是否要實施公共安全停電。

有可能停電的用戶,應該已經收到電話、電郵或短訊通知。

