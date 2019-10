【KTSF】

週二晚在快艇和湖人的NBA比賽上,一名男童就趁著球賽暫停期間,場內攝影機拍攝觀眾跳舞時,成功發表撐香港的立場。

社交網Twitter上不少網民週三都有上載當時的畫面,可以看到不少小朋友都扭動身體吸引鏡頭,一名男童拿著快艇球衣在起舞,但當他現鏡頭拍攝自己時,立即把手中球衣換成一件印有爭取自由,撐香港字樣的球衣,鏡頭也要隨即移開。

另外,在球賽前,有香港支持者在轉播球賽的電視台的主播台後面,高舉及揮動香港旗,也有人在球場外向入場球迷免費派發支持香港的T恤。

