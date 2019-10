【i-CABLE】

香港律政司司長鄭若驊指陳同佳有權決定帶甚麼證據去台灣自首,香港保安局局長李家超就指陳同佳是自由的人,可以選擇在任何人陪同下赴台灣。

李家超指台灣一方提出派員到港押解陳同佳,是極度不尊重香港司法管轄權,完全不能接受,李家超指據他所知,台灣目前沒有執法人員在香港。

鄭若驊就指殺人案事發在台灣,證據大部份都在台灣,有司法管轄權的是台灣、不是香港,她又指如果台方要求某些證據,而香港在法律上又辦得到,相信政府會盡力配合。

