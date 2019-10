【i-CABLE】

台灣殺人案疑犯陳同佳出獄的同一日,他觸發的《逃犯條例》修訂亦劃上句號,香港保安局局長李家超在立法會大會上正式撤回條例草案。

一次修例觸發4個多月持續示威衝突,最終正式撤回,議案無需辯論及表決,有議員要求澄清。

《逃犯條例》修訂草案原訂6月12日在大會恢復二讀,觸發大批市民上街反對,爆發衝突,6月15日,特首林鄭月娥三日後宣布”暫緩”,到7月9日、進一步表示”壽終正寢”,到9月4日在電視講話中宣佈撤回。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。