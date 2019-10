李愛晨受爭議競選廣告被拆 消息指非本人意思（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

本台週一報道過,舊金山市長選舉華裔候選人李愛晨一個競選廣告,惹來種族及性別歧視的爭議,不足一天後,這個競選廣告已經被拆除。

南Market區Howard街夾9街至10街之間的Dore巷,競選廣告原本所在的位置已經空空如也。

李愛晨沒有直接回應本台的查詢,她只是透過短訊指,很多人問她問題,而她將會於週五舉行記者會,逐一回應。

據李愛晨的支持者透露,拆除競選廣告不是李愛晨的意思,她亦沒有拆除的打算,而李愛晨亦在週二中午才知道廣告被拆下,暫時不知道誰是經手人。

原來的廣告上有一名疑似市長布里德的女性,翹起腳在數錢,又有一名男子抱走一名小女孩,並寫有停止奴隸制及人口販賣,投李愛晨一票的字句。

不少舊金山的民選官員及華埠社區組織等,週一齊聲譴責廣告帶有種族及性別歧視的意味,要求將廣告拆除。

不過李愛晨認為,廣告不涉及任何歧視,基於言論自由,她亦不會道歉。

