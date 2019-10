【KTSF】

南加州洛杉磯公共衛生局週二表示,一名麻疹患者上週曾去過當地的迪士尼主題樂園,具有傳染性,各位家長要特別留意。

根據本地五號台報導,該患者10月16日上午7點50分曾去過Sepulveda Blvd 3006號的星巴克,接著從上午9點15分到晚上8點35分都待在迪士尼主題樂園。

如果這段時間有去過上述地點的人,都有可能被傳染麻疹,麻疹有21天的潛伏期,最好盡快看自己和小孩的預防針紀錄,並留意症狀。

如果有發燒或出現紅疹的現象,應盡快與醫生聯絡。

