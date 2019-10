PG&E停電灣區3縣受影響 料3萬多戶面臨斷電

【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)宣布,會於週三及週四對北加州17個縣實施公共安全停電措施,當中3個縣位於舊金山灣區,估計有34,344個用戶受影響。

PG&E表示,在週三下午3時實施的停電措施,北灣Sonoma縣將有26,485戶受影響,Napa縣有6,854戶受影響,而在週四凌晨1時,San Mateo縣有1,005戶將受影響。

Sonoma縣警局稱,該縣將會停電的地區包括Anapolis、Boyes Hot Springs、Cloverdale、Fulton、Geyserville、Glen Ellen、Healdsburg、Kenwood、Larkfield、Santa Rosa、Sonoma、Windsor和Stewarts Point。

Sonoma縣將於週四早上8時開放3個社區資源中心,讓受影響的民眾可為電子設備充電,現場還會供應飲用水和冷氣。

這3個社區資源中心分別位於Cloverdale市的Cloverdale Citrus Fa1r at 1 Citrus Fair;Santa Rosa市Maple Ave 1352號的Santa Rosa Memorial Veterans Building;以及位於Sonoma市Arnold Drive 1700號的Hanna Boys Center。

在停電期間,縣警局會派員加強巡邏受影響的地區,這次停電預料於週四下午結束,但有些用戶可能要數天才恢復供電。

Napa縣受影響的地區主要在西部,範圍包括Mt. Veeder、Calistoga、St. Helena、Angwin、Deer Park和Lake Berryessa北部,American Canyon和Napa市預料不會停電。

Napa縣的社區資源中心位於北Oak街1435號的County Fairground。

San Mateo縣的停電範圍將包括Woodside、La Honda的部分地區,以及San Mateo縣一些未設市地區,由於受影響用戶人數不多,估計供電會很快恢復。

