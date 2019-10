【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參事馬兆明週二向市參議會提出議案,警方定期公開罪案受害人的族裔背景資料。

馬兆明說:”公眾能更了解舊金山的罪案趨勢,了解有哪個社區特別受某類罪行的針對,不論是搶劫、襲擊或暴力罪案。”

馬兆明的提案要求警方從明年2月起,每季交待一次罪案受害人的族裔背景,以及仇視罪行的做案動機。

馬兆明表示,在3月時一直請求警方提交過去十年,受害人族裔背景等的罪案數據,終於在9月時收到相關數據,並發現針對亞裔或華裔受害人的罪案,的確有上升趨勢。

其中的爆竊案由2016年只有1,171宗,升至去年的1,531宗,搶劫案2016年833宗,升至去年987宗。

全舊金山的搶劫案都有上升,由2016年4,597宗,升至去年的4,943宗。

