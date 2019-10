舊金山華埠僑領遇劫案 警方拘一疑犯（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

7月中,兩名僑領在舊金山華埠光天化日下被暴力搶劫,警方後來公開3名疑犯的照片,3個月後的今天,其中一名疑犯終於在東灣奧克蘭(屋崙)落網。

中華總會館中文秘書黃宏昶,當日為了拯救黃氏宗親會主席黃中華,被匪徒擊倒在地上的一刻,相信大家仍歷歷在目。

警方在案發後兩星期公布3名疑犯的照片及錄影,主管調查的警察局副局長David Lazar週二表示,案件有重大進展,警察局劫案調查組的探員認出錄影片段中一名疑犯。

中央警局警員及調查組探員週二清晨4時突擊搜查奧克蘭一間民宅,拘捕了19歲的奧克蘭居民Dashawn Pierson,懷疑他有份搶劫並襲擊兩名僑領。

舊金山警察局副局長David Lazar說:”被捕人士是19歲的奧克蘭居民,他有施暴前科,我們認出他,亦有足夠證據拘捕他,我們搜查他的住宅,發現與劫案有關的證據,案件仍在繼續調查中。”

這宗案件由發生至疑犯落網,足足花了3個月時間調查,副局長表示,調查需時,但警方由始至終沒有放棄過,不過案件仍未完結,有兩名疑犯仍然在逃,而被劫走的約值12,000元的金色勞力士手錶仍然下落不明。

Lazar說:”現階段我們對於另外兩個疑犯未有太多頭緒,因此需要社區幫忙,看一看這些照片及片段,提供線索,讓我們拘捕餘下的匪徒。”

今年7月15日下午約1時,兩名僑領黃中華及黃宏昶在華埠午膳後,走行Stockton街及Pacific街時,被3名匪徒襲擊,黃中華整個人被抬起,再掉落地上,當場昏迷數分鐘,匪徒趁機搶走他的手錶,而嘗試拯救朋友的黃宏昶,亦被拳打面部至下巴輕微骨裂。

舊金山中央警局分局長易文耀(Robert Yick)說:”隨著劫案調查組及爆竊案調查組合拼後,部門之間有了更佳的溝通,有了更多資源,起碼部分了結了這宗案件。”

因應今次的暴力劫案,中央警局已經在華埠增派多名懂講中英雙語的巡警,希望加強與社區溝通。

