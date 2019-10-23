舊金山華埠僑領遇劫案 警方拘一疑犯（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

7月中，兩名僑領在舊金山華埠光天化日下被暴力搶劫，警方後來公開3名疑犯的照片，3個月後的今天，其中一名疑犯終於在東灣奧克蘭（屋崙）落網。

中華總會館中文秘書黃宏昶，當日為了拯救黃氏宗親會主席黃中華，被匪徒擊倒在地上的一刻，相信大家仍歷歷在目。

警方在案發後兩星期公布3名疑犯的照片及錄影，主管調查的警察局副局長David Lazar週二表示，案件有重大進展，警察局劫案調查組的探員認出錄影片段中一名疑犯。

中央警局警員及調查組探員週二清晨4時突擊搜查奧克蘭一間民宅，拘捕了19歲的奧克蘭居民Dashawn Pierson，懷疑他有份搶劫並襲擊兩名僑領。

舊金山警察局副局長David Lazar說：”被捕人士是19歲的奧克蘭居民，他有施暴前科，我們認出他，亦有足夠證據拘捕他，我們搜查他的住宅，發現與劫案有關的證據，案件仍在繼續調查中。”

這宗案件由發生至疑犯落網，足足花了3個月時間調查，副局長表示，調查需時，但警方由始至終沒有放棄過，不過案件仍未完結，有兩名疑犯仍然在逃，而被劫走的約值12,000元的金色勞力士手錶仍然下落不明。

Lazar說：”現階段我們對於另外兩個疑犯未有太多頭緒，因此需要社區幫忙，看一看這些照片及片段，提供線索，讓我們拘捕餘下的匪徒。”

今年7月15日下午約1時，兩名僑領黃中華及黃宏昶在華埠午膳後，走行Stockton街及Pacific街時，被3名匪徒襲擊，黃中華整個人被抬起，再掉落地上，當場昏迷數分鐘，匪徒趁機搶走他的手錶，而嘗試拯救朋友的黃宏昶，亦被拳打面部至下巴輕微骨裂。

舊金山中央警局分局長易文耀（Robert Yick）說：”隨著劫案調查組及爆竊案調查組合拼後，部門之間有了更佳的溝通，有了更多資源，起碼部分了結了這宗案件。”

因應今次的暴力劫案，中央警局已經在華埠增派多名懂講中英雙語的巡警，希望加強與社區溝通。

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