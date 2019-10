【i-CABLE】

國際宇航大會星期一在美國華盛頓開幕,但每年都參加的中國代表,今年就因為未獲發美國簽證而缺席。

中國外交部批評美國一段時間以來,對中方的學者、學生及科技人員等赴美頻頻拒簽,阻撓中美正常人文交流和人員往來,損害中方人員的安全與合法權益,做法與國際宇航聯主張的國際合作宗旨相悖。

每年一屆的國際宇航大會旨在向參與者提供最新太空發展消息,促進航天技術交流。

