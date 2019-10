英國貨櫃車內藏39具屍體 司機被捕

【i-CABLE】

英國警方揭發命案,在一輛貨櫃車內發現39具屍體,25歲司機涉嫌謀殺被捕,警方正調查死者身分和死因,未有回應案件是否涉及偷運人蛇,有貨運業人士則指貨櫃車入境英國的路線不尋常。

涉案貨櫃車停泊於倫敦以東的埃塞克斯郡一個工業?內,警方封鎖現場,並派人上車搜證。警方在當地週三凌晨接獲救護人員通報趕至,當時貨櫃車上39人已經死亡,包括一名少年,25歲北愛爾蘭籍司機正被扣查。

警方指貨櫃車來自保加利亞,於上週六經威爾士港口城市霍利黑德入境英國,警方強調首要任務是確認每一位死者身份,預料需要花一段長時間,又指調查仍屬初步階段,未有回應案件是否涉及偷運人蛇。

當地貨運業人士指貨櫃車入境英國的路線不尋常,指若是由保加利亞前往英國,根本不用繞道霍利黑德入境。

保加利亞駐倫敦大使館表示,會配合英國當局調查,首相約翰遜非常關注事件,形容是無法想像的悲劇,令人心碎,內政大臣彭黛玲表示震驚和悲哀,承諾會全力徹查。

