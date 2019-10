特朗普對中美達成貿易協議感樂觀

【i-CABLE】

特朗普總統對中美達成貿易協議感到樂觀,又認為第二階段協議在多方面會較首階段協議更易解決。有白宮官員則稱,華府可能撤銷12月對中國貨品加徵的關稅。

特朗普在白宮主持內閣會議,中美貿易戰是主要議題之一,他又說中方很希望達成貿易協議,現時已經採購大量美國農產品。

同場的貿易代表萊特希澤說,華府的目標仍然是亞太經合組織峰會前敲定首階段協議文本,部份議題仍然有待解決,兩國副部級官員週一已經舉行電話會議,他周五會聯同財長姆欽與中方官員通電話。

兩國月初結束經貿磋商,白宮經濟顧問庫德洛接受霍士新聞訪問時說,若果磋商維持良好進展,美國有可能取消年底對中國貨品加徵的關稅。商務部長羅斯則指,首階段協議的具體文本毋須一定在下月完成。

正在法國的外長王毅出席活動致辭時強調,各國間合作是唯一正確選擇,自我孤立不合時宜,單邊主義不得人心。

另外,世貿最新公布的文件顯示,中國認為美國持續不遵守世貿爭端解決機構七月時就美國違反世貿規則向中國產品徵收反補貼關稅的裁決,尋求准許暫停對美國貨品的關稅減免措施,並對總值24億美元的美國貨品實施制裁,世貿下週一將會審理。

