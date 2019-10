加拿大國會選舉杜魯多成功連任 失國會控制權

【i-CABLE】

加拿大國會選舉,總理杜魯多成功連任,但他所屬的自由黨未能取得國會大多數議席,預料會與新民主黨籌組聯合政府,令新政府的施政進一步左傾。

初步點票結果公布後,杜魯多在魁北克省蒙特利爾自由黨的競選總部感謝選民支持,並承諾施政會以人民優先。

47歲的杜魯多早前捲入司法及種族歧視風波,令選情受挫,他領導的自由黨雖然有望繼續成為國會最大黨,但會失去約20個議席和國會控制權,要組成少數派政府。

其主要對手保守黨的支持度大升,得票較自由黨更多,卻出現”贏選票、輸議席”的情況,預料議席可以增加20多席,繼續是國會第二大黨。

領袖希爾指選舉結果顯示杜魯多的支持度比4年前大幅下降,保守黨已準備好在杜魯多倒台後領導國家。

外界預料杜魯多將與立場中間偏左的新民主黨籌組聯合政府,預料新政府的政策會進一步左傾,新民主黨領袖駔勉誠透露,已與杜魯多討論選舉結果。

分析認為過往加拿大的少數派政府一般難以維持超過兩年半,顯示杜魯多政府未來4年施政會遇到更多阻力。

