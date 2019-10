台灣陸委會稱要求派人來港押解陳同佳

【i-CABLE】

台灣殺人案疑犯陳同佳週三出獄,台灣當局表示,已致函及致電特區政府,要求港方盡快同意台方派人來香港押解陳同佳到台灣及提供認罪書、口供等證據。

台灣的陸委會、內政部、法務部傍晚開記者會,改變不即時接收陳同佳的立場,表示週二下午已經致函特區政府,指台灣希望派人到香港,要求港方同意他們帶走陳同佳和相關證據,包括認罪書、口供等。

台灣當局多次強調不想讓重案疑犯獲釋後逍遙法外,那是否陳同佳一出獄,就即時派人到香港帶他走?他們表示要看香港如何做,多次追問為何陳同佳自願到台灣投案,港府協助提交證據就不行?陸委會只是表示,因為港府沒有說明以甚麼方式將陳同佳連同證據送到台灣。

他們又指陳同佳已被管制入境,無論是落地簽證,還是網上申請入境都不行,一般來說上不到飛機來台灣。

香港律政司發聲明重申,已經對台灣殺人案謹慎和全面地考慮警方的調查及所得的證據,在香港只有足夠證據,控告疑犯洗黑錢,並沒有足夠證據就其他罪行提出刑事檢控。

律政司指,任何人在香港因干犯罪行服刑完畢後均會獲釋,政府沒有法律依據可以將釋囚任意繼續拘留,又指犯案者因應通緝令而自首,並願意承擔法律後果,能夠令公義得以彰顯,斷然拒絕犯案者自首,是罔顧公義及極不負責任的做法,亦有違法治的精神。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。