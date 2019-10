【KTSF】

財經電視頻道CNBC引述英國金融時報的報導,說中國政府正計劃在明年3月前撤換香港特首林鄭月娥。

報導引述消息人士說,接任特首的兩名熱門人選,分別是剛退休的前香港金融管理局局長陳德霖,和曾經競選特首的前政務司司長唐英年,接任人將會完成林鄭月娥餘下的任期至2022年,但之後不一定會繼續留任多5年。

消息說,中央政府希望局勢稍為平靜才換人,以免令人以為北京是向示威者屈服。

3月是中國召開人大政協兩會的時候,之前一直有消息傳出,林鄭曾多次提出請辭,但都被北京拒絕,林鄭發言人和港澳辦都沒有就消息作出評論。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。