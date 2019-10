【i-CABLE】

舊金山金融區Market街一帶週日下午接連發生多起搶劫手機的案件,匪徒是一名十多歲拉美裔少年。

警方資料顯示,週日下午4點多,兩名十多歲的少年騎著單車,在Market街夾4街從女事主手裡搶走手機,沒多久之後,在Bush夾Kearny街,一名十多歲的拉美裔少年搶走另一名女事主的手機。

下午5點左右,又有歹徒在Market夾Embarcadero街搶手機,傍晚6點多,Dumnn街又有槍手機案,歹徒也是一名十多歲的拉美裔少年。

警方正調查幾宗案件有沒有關連。

