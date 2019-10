【KTSF】

北灣San Rosa市Ridgway高中外週二早上發生槍擊案,一人受傷,一人被扣查。

案發於Ridgway路325號,警方稱,傷者腹部中槍,已送院救治,警員經過一輪搜查後,拘捕一名疑犯。

警方是於早上9時10分接獲槍擊案舉報,立即封鎖Ridgway高中,以及附近的Santa Rosa高中和Santa Rosa Junior College。

