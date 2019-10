【KTSF】

南灣聖荷西一個亞裔男人失縱,警方呼籲市民協助尋人。

警方表示Dai Luong,又名叫”Phuc”,或“John”的男子,週日下午5點幾在聖荷西Shellback 2000號路段出現過,之後就音訊全無。

Luong身高5呎10吋,體重150磅,黑色頭髮,棕色眼睛。

警方表示,Luong有健康問題,如果有人看見他,請聯繫警方:(408) 277-4786。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。