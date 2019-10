灣區本週乾燥大風 PG&E向15縣發可能停電通知（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

太平洋煤電公司(PG&E)從週日晚開始關注本星期可能出現的乾燥及大風天氣,同時表示,灣區幾個縣本週三和週四有可能再度採取”公共安全停電”措施。

受高空高氣壓與地表低氣壓影響,國家氣象局預測,本週又會出現大風乾燥天氣,北灣、東灣及Santa Cruz 1,000呎以上的山區,最強陣風時速可達40英里,甚至更高,預計從週三下午到週四下午是火災高危期,氣象局已向這些山區發出火災觀察預警。

於此同時,PG&E也從週日晚開始啟動緊急營運中心,密切觀察天氣狀況,並可能於本週三和週四,在服務的北加州和中谷地區約15個縣再度採取”公共安全停電”措施,包括North Bay、Sacramento Valley,以及Sierra Foothills,灣區受影響的主要是北灣Napa、Sonoma縣的部分地區,以及中半島San Mateo縣部分地區,停電時間預計從週三晚上到週四中午,比上一次停電時間短,而且受影響的範圍也縮小。

PG&E發言人Tamar Sarkissian說:”我們聽用戶的反應,並接納他們意見,我們也想確保未來會做得更好,包括提高公司網站的客流量,電話客服服務,保障我們有更好的溝通,與外面機構及受影響的用戶,我們也希望所小停電範圍。”

有經歷過上次停電的用戶,這次已經買好備用的發電機。

雖然PG&E表示,會改善緊急應對服務,但目前仍改變不了的,就是電力基礎設施太靠近輸電系統的高危區域,為防止山火及人員傷亡,PG&E仍會採取提前停電措施,不過公司就承諾,儘量會在48小時內恢復供電。

